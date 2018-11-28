الرئيس القبرصى يدعو شعبه للتركيز فى قضية إعادة توحيد البلاد

نيقوسيا /أ ش أ/

دعا الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسياديس، شعبه للتركيز على قضية إعادة توحيد البلاد، متعهدا ببذل قصارى جهده للتوصل إلى حل عملى وقابل للتطبيق لحل هذه المشكلة.

جاء ذلك فى كلمة أنستاسياديس أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية للاستثمار فى قبرص ، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) اليوم الأربعاء .

وأضاف أنستاسياديس أن إعادة توحيد الجزيرة سيسهم بشكل كبير فى تعزيز بيئة أكثر استقرارا وازدهارا، قائلا: "إنه يجب على الجميع إدراك حقيقة أنه ليس من مصلحتنا أن يكون لدينا مناخ من الخلاف، خاصة عندما نكون على علم بمواقف الطرف الآخر " .

وتابع قائلا: "كان ينبغى على قبرص اتخاذ قرارات صعبة ومكلفة لكنها جعلت الاقتصاد يسير فى مسار إيجابي"، مشيرا إلى أن الروتين الحكومى لا يزال يمثل أكبر مشكلة تواجهها البلاد.

وأوضح أن بلاده تسير على مسار إيجابى مع تحقيق النمو الاقتصادى فى المنطقة بنسبة 4% حيث سجّلت الفوائض المالية وخفضت البطالة إلى 7%، فى حين عاد التصنيف الائتمانى للاقتصاد إلى وضع الاستثمار.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل لحل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.