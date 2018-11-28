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الرئيس الروسى: لم أقرر التخلى عن منصبى بعد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:52 م
الرئيس الروسى: لم أقرر التخلى عن منصبى بعد فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لم يقرر بعد ترك السلطة، وأن بلاده منفتحة على التعاون مع شركائها بما فيهم واشنطن.

وقال بوتين، ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال منتدى "روسيا تدعوكم للاستثمار" المنعقد فى موسكو، حول شكل روسيا ما بعد اعتزاله العمل السياسي، "لا تستعجلوا الأمور، فأنا لا أنتوى المغادرة بعد".

وأضاف: "يمكننى القول أن روسيا الآن تشعر بثقتها بنفسها، وتعتبر نفسها مكتفية ذاتيا، وهى منفتحة على التعاون مع شركائها جميعا، بما فيهم الولايات المتحدة"، معربا عن أمله فى أن يدرك ذلك شركاء روسيا الأجانب، وحقيقة أن ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المشتركة ستدفعنا للانخراط فى عمل مشترك وفعال".

 


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