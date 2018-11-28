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الرئيس التونسى يقلد ولى العهد السعودى وسام الجمهورية.. صور

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:19 ص
الرئيس التونسى يقلد ولى العهد السعودى وسام الجمهورية.. صور محمد بن سلمان و السبسى
كتب هيثم سلامة
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منح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، سمو ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وسام الجمورية تقدريا لجهوده فى دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.

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ونشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، برقية شكر وتقدير من  ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، إلى الرئيس التونسى السبسى،  معبرا من خلالها عن  تقديره لحسن الضيافة والاسقبال له والوفد المرافق له.

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وقال ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للرئيس التونسى:" لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوي التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامتكم".

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الخارجية السعودية
 

أنفوجراف وزارة الخارجية السعودية
أنفوجراف وزارة الخارجية السعودية

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