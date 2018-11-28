video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الديمقراطيون يختارون بيلوسى لرئاسة مجلس النواب الأمريكى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:22 م
الديمقراطيون يختارون بيلوسى لرئاسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى
(رويترز)
إضافة تعليق

اختار الديمقراطيون فى مجلس النواب اليوم الأربعاء نانسى بيلوسى لتكون الرئيس القادم للمجلس.

وما زالت بيلوسى (78 عاما) فى حاجة لانتخابها رسميا من المجلس بكامل أعضائه فى تصويت يجرى أوائل يناير كانون الثاني. وتولت بيلوسى رئاسة مجلس النواب فى الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011 وهى حاليا زعيمة الديمقراطيين فى المجلس.

وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب فى ذلك التصويت.

وفاز الديمقراطيون بالأغلبية فى مجلس النواب فى الانتخابات التى جرت الشهر الحالى فى حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجارديان: نانسى بيلوسى على وشك تقديم معارضة تقليدية لـ"ترامب"

مجلس النواب الأمريكي

الديمقراطيون

بيلوسى




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة