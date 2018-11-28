الديمقراطيون يختارون بيلوسى لرئاسة مجلس النواب الأمريكى

(رويترز)

اختار الديمقراطيون فى مجلس النواب اليوم الأربعاء نانسى بيلوسى لتكون الرئيس القادم للمجلس.

وما زالت بيلوسى (78 عاما) فى حاجة لانتخابها رسميا من المجلس بكامل أعضائه فى تصويت يجرى أوائل يناير كانون الثاني. وتولت بيلوسى رئاسة مجلس النواب فى الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011 وهى حاليا زعيمة الديمقراطيين فى المجلس.

وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب فى ذلك التصويت.

وفاز الديمقراطيون بالأغلبية فى مجلس النواب فى الانتخابات التى جرت الشهر الحالى فى حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ.