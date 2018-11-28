video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع المدنى العراقى : انتشال 1900 جثة من تحت الأنقاض بالموصل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:14 م
الدفاع المدنى العراقى : انتشال 1900 جثة من تحت الأنقاض بالموصل الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني انتشلت نحو 1900 جثة من تحت الأنقاض التي خلفتها المعارك في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت مديرية الدفاع المدني بنينوى - في بيان أوردته قناة ( العراقية ) الإخبارية - أن فرق الدفاع المدني انتشلت نحو 1900 جثة منذ تحرير المدينة وحتى الآن من تحت أنقاض الحرب في المنطقة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل، مشيرةالى أن الجثث صنفت بأنها مجهولة الهوية تعود غالبيتها لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان أن هناك جثثا لأطفال ونساء يعتقد أنها تعود لأفراد عائلات تنظيم "داعش"، الذين قتلوا خلال المعارك التي شهدتها المدينة العام الماضي.

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة الموصل من تنظيم " داعش" الإرهابي نهائيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. الأمطار الغزيرة تعزل 5 آلاف خيمة بمخيم الموصل فى العراق عن العالم

عشائر العراق ترفض طلب الحشد تأمين الحدود مع سوريا

محافظة نينوى

داعش

العراق




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة