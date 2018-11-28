الدفاع المدنى العراقى : انتشال 1900 جثة من تحت الأنقاض بالموصل

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ذكرت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني انتشلت نحو 1900 جثة من تحت الأنقاض التي خلفتها المعارك في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت مديرية الدفاع المدني بنينوى - في بيان أوردته قناة ( العراقية ) الإخبارية - أن فرق الدفاع المدني انتشلت نحو 1900 جثة منذ تحرير المدينة وحتى الآن من تحت أنقاض الحرب في المنطقة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل، مشيرةالى أن الجثث صنفت بأنها مجهولة الهوية تعود غالبيتها لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان أن هناك جثثا لأطفال ونساء يعتقد أنها تعود لأفراد عائلات تنظيم "داعش"، الذين قتلوا خلال المعارك التي شهدتها المدينة العام الماضي.

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة الموصل من تنظيم " داعش" الإرهابي نهائيا.