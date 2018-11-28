الجيش السورى يصد هجوما للمسلحين بريف حماة

دمشق أ ش أ

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش السورى أحبطت محاولة تسلل للمجموعات المسلحة فى ريف حماة الشمالى الغربي.

وقالت المصادر- وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"- إن التنظيمات المسلحة المنتشرة فى إدلب وريف حماة الشمالى، تحاول استغلال اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لحشد صفوفها وزيادة تحصينها بالتعاون مع الدول الراعية.

وكانت دفعة جديدة من النازحين تضم عشرات العائلات قد عادت من مناطق انتشار العائلات المسلحة عبر معبر أبو الضهور فى ريف إدلب إلى قراهم وبلداتهم فى حماة وحلب وإدلب.