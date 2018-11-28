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الجمعة.. قطع المياه 24 ساعة عن 9 مناطق بأبو النمرس وضعفها بباقى المدينة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:50 م
الجمعة.. قطع المياه 24 ساعة عن 9 مناطق بأبو النمرس وضعفها بباقى المدينة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال .
 
وأوضحت الشركة، أنه لسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس وهى ( بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر ) وضعف عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء ، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة 30/11/2018 وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت 1/12/2018 .
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء من الأعمال ، على أن يتم توفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لسد حاجة المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشئات والمصالح الحكومية والخاصة  بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.
 
 
 
 

 


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