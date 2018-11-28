التنظيم والإدارة: الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمى والوظيفى لجامعة سوهاج

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قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمى والوظيفى لجامعة سوهاج وإرساله إلى الإدارة المركزية المختصة بالجهاز لمراجعته.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز والوفد المرافق له، وذلك حسبما ذكر بيان الجهاز اليوم الأربعاء.

وأضاف الشيخ، أنه تم الموافقة على صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالخطة التدريبية للجامعة عقب مراجعة الإدارة المركزية لخطط التدريب بالجهاز للخطة المعروضة من قبل الجامعة، موضحا أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة طلب الجامعة للتعاقد مع عمالة موسمية لسد العجز بها وفقاً لقرار وزير التخطيط رقم 110 لسنة 2017 والمعدل بقرار 125 لسنة 2018.

وأوضح أنه تم التطرق إلى دراسة الأجر المكمل للعاملين بالجامعة، مشيرا إلى أن الجهاز طلب استيفاء بيانات العاملين والخاصة بالأجر الوظيفى والمكمل التى يتقاضونها وذلك لاستكمال الدراسة الخاصة بوضع إطار عام لدراسة الأجر المكمل فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2018 والذى قرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أنه تم إحالة طلب الجامعة بشأن التعاقد مع بعض العمالة الموسمية إلى الإدارة المركزية لتخطيط القوى العاملة والتى ستقوم بدورها بدراسة المقررات الوظيفية من عجز وفائض فى الوظائف المقترح التعاقد عليها.

ومن جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز، إنه تم أيضا - خلال الاجتماع - مناقشة الهيكل التنظيمى المقترح من الجامعة والذى تتم دراسته حاليا بالجهاز، حيث انتهى الجهاز من الدراسة التنظيمية وأحيلت إلى إدارة الترتيب؛ إعمالا لنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أن تقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى بتحديث هيكلها التنظيمى بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها فى ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.