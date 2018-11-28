"التموين" تطرح مناقصة عالمية خلال أيام لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر

كتب مدحت وهبة

تطرح مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام، مناقصة عالمية للشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بدلاً من الطرق اليدوية، الأمر الذى يمنع التلاعب ويمكن المستهلك من معرفة عما اذا كان المنتج جيدًا أو غير مطابق للمواصفات القياسية، حيث يلجأ البعض فى ظل النظام الحالى خاصة ورش تصنيع الذهب غير المرخصة فى التلاعب فى الأعيرة من خلال زيادة نسبة النحاس على حساب نسبة الذهب .

وقال اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من إعداد خطة لدمغ المشغرلات الذهبية والمعادن الثمينة لأول مرة بالليزر لمنع التلاعب فى الأعيرة والوزن، مضيفًا أنه سيتم طرح مناقصة عالمية خلال الأيام المقبلة لدخول الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ المشروع، حيث سيتم فحص العروض وبمجرد فوز الشركات بالمناقصة سيتم إعطاؤها مدة 3 أشهر لتوريد الأجهزة اللازمة لبدء التنفيذ، لافتًا إلى أن ذلك سيمنع التلاعب فى الأعيرة وتقليد أقلام الدمغ بالتوازى مع تكثيف الرقابة على الأسواق .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء مهندس عبد الله منتصر، أنه سيتم توفير أجهزة اليكترونية صغيرة الحجم لمفتشي المصلحة خلال نزولهم الحملات الرقابية على محلات الذهب وكذلك الورش المصنعة ويمكن من خلالها التأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، بدلاً من الطرق التقليدية الحالية والذى يستخدم فيها مفتش المصلحة عدسة مكبرة للكشف عن جودة المشغولات الذهبية، والتأكد من مطابقة الأعيرة للمواصفات كما أن النظام الجديد سيمكن المواطن معرفة مدى جودة المشغولات الذهبية، حيث سيتم تنزيل تطبيق إلكترونى على التليفون المحمول وبمجرد قيام المواطن بتصوير المنتج بكاميرا التليفون الخاص به سيظهر له على شاشة التليفون عما اذا كان المنتج مطابقًا للمواصفات القياسية أم لا؟، كما سيظهر له عيار الذهب الخاص بالمنتج ووزن المنتج والشركة المصنعة له وبالتالى سيصعب التلاعب فى المشغولات الذهبية وسيضمن للمواطن أن هذا المنتج جيد كما سيتم تخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية .