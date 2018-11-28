البابا تواضروس بعظته الأسبوعية: البعد عن الله سبب كل متاعب الإنسان

كتب وائل ربيعى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرئية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وعدد من الكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقدم قداسة البابا تواضروس – خلال عظته الأسبوعية – التهنئة للحضور بمناسبة بداية صوم الميلاد ، وأنه تم يوم الأحد الماضى سيامة 5 أساقفة جدد لايبارشية الوادى الجديد واثنين للخدمة في مصر واحد لتدبير شئون الأديرة وآخر للخدمة بكنائس حي حدائق القبة إلى جانب اثنين لمعاونة الأنبا يوسف للخدمة بجنوب الولايات المتحدة، فضلا عن تجليس الأنبا ماركوس اسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وتجليس الأنبا إسحق أسقفا بايبراشية طما، إلى جانب ترقية 6 أساقفة لدرجة مطران.

وقرأ قداسة البابا تواضروس المزمور الـ37 من الكتاب المقدس، منوها إلى هذا المزمور يصلح كتدريب خلال فترة الصوم، وأنه سيكون حريص خلال فترة صوم الميلاد والذى ينتهي بحلول عيد الميلاد المجيد أن يتأمل في بعض الآيات المتعلقة بالصيام.

وقال البابا تواضروس الثاني إن البعد عن الله هو سبب كل متاعب الإنسان وهو ما يؤدى إلى انحرافات عديدة على كل المستويات، وأن البعض للأسف يجد ملذات باطلة في الانحراف السلوكي والأخلاقى وأنه لابد من الاسترشاد بتعاليم الكتاب المقدس الذى يقدم خبرات جاهزة للإنسان للسير في طريقه بطريقة صحيحة.

وأضاف أن الصلاة والتسبيح من وسائل تقوية العلاقة مع الله، وأن الانسانى الروحى لا ينشغل إلا بنفسه وأنه في النهاية لن يسأل الانسان إلا عن نفسه فقط وليس عن الآخرين وهو ما يدفعنا إلى البعد عن إدانة أى شخص.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، توماس أنكر كريستنسن سفير مملكة الدنمارك بمصر، بعد أن عين سفيرا لبلاده فى القاهرة.

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية

كتب وائل ربيعى

ألقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي، بالكاتدرئية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وعدد من الكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقدم قداسة البابا تواضروس – خلال عظته الأسبوعية – التهنئة للحضور بمناسبة بداية صوم الميلاد ، وأنه تم يوم الأحد الماضى سيامة 5 أساقفة جدد لايبارشية الوادى الجديد واثنين للخدمة في مصر واحد لتدبير شئون الأديرة وآخر للخدمة بكنائس حي حدائق القبة إلى جانب اثنين لمعاونة الأنبا يوسف للخدمة بجنوب الولايات المتحدة، فضلا عن تجليس الأنبا ماركوس اسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وتجليس الأنبا إسحق أسقفا بايبراشية طما، إلى جانب ترقية 6 أساقفة لدرجة مطران.

وقرأ قداسة البابا تواضروس المزمور ال37 من الكتاب المقدس، منوها إلى هذا المزمور يصلح كتدريب خلال فترة الصوم، وأنه سيكون حريص خلال فترة صوم الميلاد والذى ينتهي بحلول عيد الميلاد المجيد أن يتأمل في بعض الآيات المتعلقة بالصيام.

وقال البابا تواضروس الثاني إن البعد عن الله هو سبب كل متاعب الإنسان وهو ما يؤدى إلى انحرافات عديدة على كل المستويات، وأن البعض للاسف يجد ملذات باطلة في الانحراف السلوكي والأخلاقى وأنه لابد من الاسترشاد بتعاليم الكتاب المقدس الذى يقدم خبرات جاهزة للانسان للسير في طريقه بطريقة صحيحة.

وأضاف أن الصلاة والتسبيح من وسائل تقوية العلاقة مع الله، وأن الانساني الروحي لا ينشغل إلا بنفسه وأنه في النهاية لن يسأل الانسان إلا عن نفسه فقط وليس عن الآخرين وهو ما يدفعنا إلى البعد عن إدانة أى شخص.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، توماس أنكر كريستنسن سفير مملكة الدنمارك بمصر، بعد أن عين سفيرا لبلاده في القاهرة.