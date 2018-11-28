الأرصاد: شوائب عالقة بالجو ورياح مثيرة للر مال والأتربة بالقاهرة والجيزة

كتب ــ محمود راغب - تصوير أشرف فوزى

شهدت عدد من أنحاء محافظتى القاهرة والجيزة، تكاثر للغيوم والشوائب العالقة فى الجو امتدت لعدة مناطق، مما ققل من الرؤية على الطرق، تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ من غد الخميس.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، وجود كثافة للشوائب العالقة بالجو ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك توقعات غدا بسقوط أمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، لافتا إلى أنه بداية من الجمعة تمتد فرص سقوط الأمطار لمناطق من محافظات الوجه البحرى.

وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الجمعة نشاط للرياح على محافظات شمال البلاد وسيناء والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع يوم السبت يهدأ نشاط الرياح فى أغلب الأنحاء مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط ، فضلا عن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وحلايب وشلاتين.