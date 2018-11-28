اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها.

السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها





الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير

الإدارية العليا تسترد 805 أفدنة مغتصبة من شركة طارق نور وتعيدها إلى الدولة

"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح فى مخالفات البناء

"الصحة" تعزز تفعيل قانون فرض الغرامات على المدخنين بالمنشآت العامة

حبس 99 متهما فى واقعة تجمهر المقطم بسبب مقتل عفروتو لمدة عام

2 ديسمبر جلسة محاكمة عاجلة لمدرس متهم بالسخرية من طالبة فى دمياط مع حبسه

غدا طقس معتدل.. وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الإسماعيلى يفوز على بطل بوروندي بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا