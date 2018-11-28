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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:00 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:04 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها.

 

السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها


 

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السيسي

الحكومة

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