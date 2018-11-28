video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار السمك الأربعاء 28-11-2018

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:54 م
استقرار أسعار السمك الأربعاء 28-11-2018 أسماك - صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين
إضافة تعليق

استقرت أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، وذلك طبقا لآخر تحديث لموقع  سوق العبور، بحيث بلغ سعر  السمك البلطى ما بين 23 - 25 جنيها  للكيلو بحسب النوع والحجم.

 

وسجل سعر فيليه البلطى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بين 34-40 جنيها للكيلو.

 

وسعر سمك المكرونة السويسى ما بين 50 - 64 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 – 11 – 2018 بسوق الجملة

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية

إطلاق 15 ألف زريعة سمك بورى بمزرعة أسماك الداخلة فى الوادى الجديد

اسعار الاسماك

الاسعار

سعر الجملة

البلطي




لا تفوتك
الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير

الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة