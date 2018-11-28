استطلاع: ثلث المنحدرين من أصل إفريقى تعرضوا لمضايقات عنصرية فى أوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ما يقرب من ثلث الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقى استطلعت آرائهم فى مسح جديد للاتحاد الأوروبى يقولون إنهم تعرضوا للمضايقات العنصرية فى السنوات الخمس الماضية، وخلص التقرير الذى أعدته وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبى إلى أن التمييز العنصرى "شائع" فى 12 دولة أوروبية.

وأشارت الدراسة التى استطلعت آراء 5803 شخص إلى أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقى يواجهون "صورة قاتمة" للتمييز فى مجال السكن، ومكان العمل والحياة اليومية.

وشهدت فنلندا أعلى نسبة فى الإيماءات الهجومية العرقية والتعليقات أو التهديدات بنسبة (63 %) بينما كانت النسبة (52 %) فى لوكسمبورج والأقل انتشارا فى المملكة المتحدة (21%) ومالطا (20 %).

قال واحد من بين كل 20 شخصا أنهم كانوا ضحية لهجوم جسدى فى السنوات الخمس الأخيرة، تتراوح من 14% فى فنلندا إلى 2% فى البرتغال، وكان الرقم 3 % للمملكة المتحدة.

وأوضح مدير الوكالة مايكل أوفلاهرتي فى مقدمة التقرير، "أن الاستطلاع يرسم صورة قاتمة للواقع على الأرض".

وفي إشارة إلى توجيه الاتحاد الأوروبى للمساواة العرقية لعام 2000، قال "بعد مرور ما يقرب من عشرين عاما على اعتماد قوانين الاتحاد الأوروبى التى تحظر التمييز، يواجه الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقى التحيز والإقصاء على نطاق واسع ومترسخ".