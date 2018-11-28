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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يعلن رفع مياه الصرف بأبو زعبل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:49 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يعلن رفع مياه الصرف بأبو زعبل محافظ القليوبية يعلن رفع مياه الصرف الصحى بأبو زعبل وإصلاح العطل
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على أنه تم توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مجلس مدينة الخانكة لسرعة رفع مياه الصرف الصحى بمنطقة أبو زعبل من الشوارع، وإصلاح العطل الذى تسبب فى هذا الطفح، مشيرا إلى أنه تم صباح اليوم رفع كل المياه والانتهاء من إصلاح العطل.

 

وكان قد أرسل القارئ عادل محمد عبد ربه المقيم بمنطقة أبو زعبل البلد شرق السكة الحديد التابعة لمحافظة القليوبية شكوى لخدمة صحافة المواطن "اليوم السابع" من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.

 

وتابع القارئ: "نعانى نحن أهالى المنطقة من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة حيث أنها تؤرق الأهالى وتجلب الروائح الكريهة، وكذلك الأمراض والأوبئة التى تنقلها الحشرات الطائرة".

 

وناشد القارئ المسئولين، بضرورة شفط المياه فى أقرب وقت حفاظا على أهالى المنطقة وكذلك للحفاظ على المظهر البيئى والحضارى للمنطقة.


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