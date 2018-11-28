"اتصالات البرلمان": مواقع غير رسمية تنشر شائعات تضر الأمن القومى

حذر أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من إصدار مواقع غير رسمية شائعات وأكاذيب تهدف إلى زعزعة الأمن القومى، مضيفا أن اللجنة رصدت 3000 موقع غير رسمى فى مصر.

وقال بدوى، أن المواقع غير الرسمية يتم إنشاؤها بتكلفة محدودة ويتم تسميتها على اسم المنطقة أو المحافظة التى أطلقت منها ثم إضافة كلمة اليوم، مضيفا أن هناك أزمات حدثت فى بعض المحافظات على أرض الواقع بسبب بث تلك المواقع شائعات وأكاذيب، وضرب مثالاً بالانفجار الذى وقع بالقرب من مطار القاهرة، والذى أطلقه موقع صغير بـ"دومين" بقيمة 5 دولارات، وتم تناقله على مواقع التواصل، متابعًا: "للأسف نحن نستخدم سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى وننشر الشائعات التى تضر الأمن القومى دون أن ندرى، ومنذ أسبوعين فى الإمارات حدث حريق بسيط فى أحد الفنادق، وخاطبت جهة رسمية الشعب لعدم نشر الصور حتى لا تتأثر السياحة، وبالفعل تم حذف تلك الصور".

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟"، يديرها حسام صالح رئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، بمشاركة أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، مصطفى أبو حمزة رئيس شركة MediaSci.