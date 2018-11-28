video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اتصالات البرلمان": مواقع غير رسمية تنشر شائعات تضر الأمن القومى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:24 م
"اتصالات البرلمان": مواقع غير رسمية تنشر شائعات تضر الأمن القومى أحمد بدوى - رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

حذر أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من إصدار مواقع غير رسمية شائعات وأكاذيب تهدف إلى زعزعة الأمن القومى، مضيفا أن اللجنة رصدت 3000 موقع غير رسمى فى مصر.

 

وقال بدوى، أن المواقع غير الرسمية يتم إنشاؤها بتكلفة محدودة ويتم تسميتها على اسم المنطقة أو المحافظة التى أطلقت منها ثم إضافة كلمة اليوم، مضيفا أن هناك أزمات حدثت فى بعض المحافظات على أرض الواقع بسبب بث تلك المواقع شائعات وأكاذيب، وضرب مثالاً بالانفجار الذى وقع بالقرب من مطار القاهرة، والذى أطلقه موقع صغير بـ"دومين" بقيمة 5 دولارات، وتم تناقله على مواقع التواصل، متابعًا: "للأسف نحن نستخدم سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى وننشر الشائعات التى تضر الأمن القومى دون أن ندرى، ومنذ أسبوعين فى الإمارات حدث حريق بسيط فى أحد الفنادق، وخاطبت جهة رسمية الشعب لعدم نشر الصور حتى لا تتأثر السياحة، وبالفعل تم حذف تلك الصور".

 

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟"، يديرها حسام صالح رئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، بمشاركة أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، مصطفى أبو حمزة رئيس شركة MediaSci.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اتصالات البرلمان": إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين

النائب أحمد بدوى: جهاز تنظيم الاتصالات يجتمع اليوم لبحث وقف لعبة "pubg"..فيديو

"المصرية للاتصالات WE" و "Visa" يطلقان شراكة استراتيجية لدعم الشمول الرقمى

اخبار الاقتصاد

شائعات

الامن القومى

مواقع غير رسمية




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة