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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:44 م
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وسط استعدادات أمنية مكثفة..

"اتركوا المدينة"..الحكومة تطالب سكان بوينس آيرس بالمغادرة أثناء قمة "جى 20"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:44 م
"اتركوا المدينة"..الحكومة تطالب سكان بوينس آيرس بالمغادرة أثناء قمة "جى 20" احتجاجات ضد قمة العشرين فى بوينس آيرس
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عاصمة الأرجنتين ستغلق أمنيا بالكامل يوم الخميس، فى الوقت الذى يبدأ فيه رؤساء دول أكبر 20 اقتصادا فى العالم بالوصول إلى قمة مجموعة العشرين التى تستمر يومين وتبدأ يوم الجمعة.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم تحويل جميع الرحلات الجوية عبر بوينس آيرس وسيتم إلغاء القطارات ومترو الأنفاق وجميع وسائل النقل العام طوال فترة انعقاد القمة، حيث تستعد المدينة لحوالى 33 احتجاجا مناهضا لمجموعة العشرين بالإضافة إلى مناسبات ثقافية.
 
وتم إعلان يوم الجمعة عطلة رسمية، وشجعت حكومة يمين الوسط التى يرأسها الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى سكان المدينة على الخروج من المدينة خلال المؤتمر.
 
وقالت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش "نوصيكم باستخدام عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للمغادرة". "غادروا يوم الخميس لأن المدينة ستكون معقدة للغاية".
 
وسيمتد إلغاء النقل العام خارج العاصمة وبعض أجزاء من بوينس آيرس، مما يؤثر على مجموع سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وسوف يشارك حوالى 22000 من أفراد الشرطة والأمن فى العملية الأمنية الواسعة.
 
وأضافت بولريتش "سيكون هناك الكثير من المناطق المحظورة، لأن الإجراءات الأمنية ستكون قوية للغاية، وسنتخذ قرارات فورية إذا كان هناك أى عنف لأننا لن نسمح بذلك".
 
وحذرت بولريتش من ذلك بقولها "نعرف أن هناك محاولات لتوليد فراغ من العنف الشديد وحالات من الفوضى والاضطرابات خلال قمة العشرين".
 
وتعرضت الشرطة في بوينوس آيريس لانتقادات خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما فشلت فى منع أنصار فريق ريفر بليت لكرة القدم من مهاجمة حافلة تقل لاعبين من نادى بوكا جونيورز المتنافس.
 

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