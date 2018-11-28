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اتحاد المستثمرين: تشكيل لجنة لحصر مشاكل رجال الأعمال خاصة فى الصعيد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:44 م
اتحاد المستثمرين: تشكيل لجنة لحصر مشاكل رجال الأعمال خاصة فى الصعيد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب هانى الحوتى تصوير حسام عاطف
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اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، على تشكيل لجنة عمل لحصر المشاكل العام التى تواجه المستثمرين وخاصة مستثمرى الصعيد.
 
وضمت اللجنة كلا من على حمزة ومحمود الشندويلى نائبى رئيس اتحاد المستثمرين، معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، عبد الله الغزالى، عضو الاتحاد ومن المتوقع اللجنة عملها فى أقرب وقت.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين وزيارات المسئولين لجمعيات بالمحافظات وأهم النتائج التى تم التوصل إليها.
 
 
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مؤتمر اتحاد المستثمرين (2)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (3)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (4)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (5)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (6)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (7)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (8)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (9)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (10)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (11)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (12)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (13)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (14)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (15)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (16)
 

 

مؤتمر اتحاد المستثمرين (17)

 


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اخبار الاقتصاد

اتحاد المستثمرين

لجنة الصعيد

فريد خميس




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