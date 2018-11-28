video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إيران توقف صادرات الغاز للعراق بسبب إصلاحات فى خط أنابيب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:39 م
إيران توقف صادرات الغاز للعراق بسبب إصلاحات فى خط أنابيب النفط
رويترز
إضافة تعليق

توقفت صادرات الغاز من إيران إلى العراق فى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء ويستمر ذلك عدة أيام فى الوقت الذى تعكف فيه السلطات الإيرانية على إصلاح الأضرار التى تعرض لها خط أنابيب جراء زلزال ضرب المنطقة فى الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان إن هذا الانقطاع يحرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات، إذ يعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيرانى فى تشغيل محطات الكهرباء.

وأخطرت السلطات الإيرانية وزارة الكهرباء في بغداد بأن ضخ صادرات الغاز سيُستأنف "خلال الأيام القليلة المقبلة" بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة إن خط الأنابيب يمد عدة محطات كهرباء كبيرة بالغاز منها محطتان في شرق بغداد وواحدة في شرق محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن وزارة النفط ستمد محطات الكهرباء المتضررة من توقف الغاز بالوقود لاستمرار العمليات.

لكن الوزارة قالت إن محافظة ديالي والعاصمة بغداد يجب أن تتوقعا احتمال حدوث انقطاعات في الكهرباء نتيجة لذلك.

وتملك إيران احتياطات غاز كبيرة إلى جانب مواردها النفطية وتصدر كميات صغيرة من الغاز إلى تركيا لكن الإنتاج يواجه صعوبات من أجل مواكبة زيادة الاستهلاك المحلي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن العراق يمكن أن يواصل استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما طالما أن العراق لا يقدم لإيران مدفوعات بالدولار الأمريكي.

وبدأ سريان عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤولون عراقيون إن بغداد تسعى لتجديد ومد الإعفاء من العقوبات نظرا لأنها تحتاج المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكتلة السنية فى برلمان إيران تشكو وزير الداخلية و19نائبا يوقعون طلب استجوابه

الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه على الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

وزير النفط الإيرانى: بعض الدول تحاول إضرار إيران بالتلاعب فى سوق النفط

إيران

الغاز الإيرانى

العراق

الصادرات الإيرانية للعراق

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة