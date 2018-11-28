إيران توقف صادرات الغاز للعراق بسبب إصلاحات فى خط أنابيب

رويترز

توقفت صادرات الغاز من إيران إلى العراق فى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء ويستمر ذلك عدة أيام فى الوقت الذى تعكف فيه السلطات الإيرانية على إصلاح الأضرار التى تعرض لها خط أنابيب جراء زلزال ضرب المنطقة فى الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان إن هذا الانقطاع يحرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات، إذ يعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيرانى فى تشغيل محطات الكهرباء.

وأخطرت السلطات الإيرانية وزارة الكهرباء في بغداد بأن ضخ صادرات الغاز سيُستأنف "خلال الأيام القليلة المقبلة" بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة إن خط الأنابيب يمد عدة محطات كهرباء كبيرة بالغاز منها محطتان في شرق بغداد وواحدة في شرق محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن وزارة النفط ستمد محطات الكهرباء المتضررة من توقف الغاز بالوقود لاستمرار العمليات.

لكن الوزارة قالت إن محافظة ديالي والعاصمة بغداد يجب أن تتوقعا احتمال حدوث انقطاعات في الكهرباء نتيجة لذلك.

وتملك إيران احتياطات غاز كبيرة إلى جانب مواردها النفطية وتصدر كميات صغيرة من الغاز إلى تركيا لكن الإنتاج يواجه صعوبات من أجل مواكبة زيادة الاستهلاك المحلي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن العراق يمكن أن يواصل استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما طالما أن العراق لا يقدم لإيران مدفوعات بالدولار الأمريكي.

وبدأ سريان عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤولون عراقيون إن بغداد تسعى لتجديد ومد الإعفاء من العقوبات نظرا لأنها تحتاج المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل.