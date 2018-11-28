إنفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ30 عالميا فى مؤشر تنافسية الاقتصاد 2030

كتب محمد عبد العظيم

تأتى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى، ضمن رؤية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة بنجاح واقتدار، حيث من من المتوقع أن تحتل مصر المركز الـ30 عالميا عام 2030، على أن تحتل خلال عام 2019/2020، المركز رقم 90 عالميا.





وشمل تقرير التنافسية لعام 2017/2018 فى جانب كبير منه الإصلاحات الاقتصادية المنفذة عام 2016 فقط، لذلك من المتوقع أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية التى استكملتها الحكومة عام 2017 فى تحسن ترتيب مصر فى تقرير العام المقبل بشكل ملحوظ، وذلك وفق إنفوجراف أعدته صفحة رؤية مصر 2030.



