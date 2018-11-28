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إزالة 155 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى الغربية خلال يومين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:11 م
إزالة 155 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى الغربية خلال يومين اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
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تابع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية تنفيذ أعمال الحملة الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي مصدر من مصادر الأمن القومي، ففي خلال يومين تم إزالة 155 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 20 فدان وذلك في حملات الإزالة في مراكز طنطا والمحلة وقطور وزفتى.
 
وفي مركز ومدينة طنطا تم إزالة  63 حالة تعدى بمساحة 10 فدان وفى مركز المحلة، و إزالة  53 حالة تعدى بمساحة 7.5 فدان وفى مركز قطور تم إزالة عدد 8 حالة تعدى بمساحة 17 قيراط وفى مركز زفتى تم إزالة عدد 31 حالة تعدى بمساحة 1 فدان و 14 قيراط.
 
وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال الإزالة مشيراً إلى الإستمرار في إزالة أي تعديات أو مخالفات في المهد، كما وجه رؤساء مراكز المدن والأحياء بالمحافظة بمتابعة التعديات التي تم إزالتها للتأكد من عدم بنائها مرة أخرى. 

يشار إلى أن المرحلة الأولى لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدأت يوم 26/11/2018 وتستمر لمدة 10 أيام وتستهدف إزالة 7916 حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 606 فدان .. وتهدف هذه الحملة الحفاظ على الأراضي الزراعية وإستخدامها في أغراض الزراعة التي تعود بالنفع العام على المواطنين.


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