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إزالة 1118حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال يومين بالقليوبية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:17 م
إزالة 1118حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال يومين بالقليوبية جانب من الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في ثاني أيام الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر لمدة 10أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأعلن المحافظ، أنه تمت إزالة 513 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 53835 متر مربع، في اليوم الثانى من أعمال الحملة المشتركة، بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح أنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم إزالته على مدار اليومين الماضيين يبلغ 1118 حالة بمساحة 119587 م2 بمدن وقرى المحافظة، وكانت الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومبانى خفيفة، ومبانى الخرسانية، وتشوينات، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على رقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قد قامت على مدار العشرة أيام الماضية بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدان وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

 

 


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