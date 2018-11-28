أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا

(أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا، فى إطار الحملة التى تتبناها واشنطن ضد نظام الرئيس دانييل أورتيجا.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على روزاريو موريللو، نائبة الرئيس والسيدة الأولى وعدد من كبار المسئولين، بحسب الموقع الإلكترونى لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وتتضمن العقوبات تجميد أية ممتلكات تخص الأشخاص المعاقبين وتخضع للولاية الأمريكية، كما تحظر على الأفراد والبنوك والكيانات الأمريكية الأخرى إجراء أية تحويلات مالية معهم.

وترجع العقوبات التى فرضتها واشنطن على نيكاراجوا نتيجة تعامل أورتيجا بعنف مع الاحتجاجات على التغييرات التى أجراها على نظام الضمان الاجتماعى هذا العام.