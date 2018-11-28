video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:35 ص
أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا توقيع ترامب
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا، فى إطار الحملة التى تتبناها واشنطن ضد نظام الرئيس دانييل أورتيجا.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على روزاريو موريللو، نائبة الرئيس والسيدة الأولى وعدد من كبار المسئولين، بحسب الموقع الإلكترونى لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وتتضمن العقوبات تجميد أية ممتلكات تخص الأشخاص المعاقبين وتخضع للولاية الأمريكية، كما تحظر على الأفراد والبنوك والكيانات الأمريكية الأخرى إجراء أية تحويلات مالية معهم.

وترجع العقوبات التى فرضتها واشنطن على نيكاراجوا نتيجة تعامل أورتيجا بعنف مع الاحتجاجات على التغييرات التى أجراها على نظام الضمان الاجتماعى هذا العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تفرض على فنزويلا وكوبا عقوبات وتتوعد نيكاراجوا بعقوبات إضافية

أمريكا تفرض عقوبات

أمريكا

نيكاراجوا

عقوبات




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة