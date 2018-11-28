أسهم أوروبا تتعافى صباحا مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

لندن (رويترز)

تعافت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بفعل انحسار المخاوف من الحرب التجارية والتي دفعت المؤشرات للتراجع في الجلسة السابقة، في ظل توقعات باجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش وسجلت معظم البورصات الرئيسية ارتفاعات.

غير أن الحذر ظل ملموسا في القطاعات المرتبطة بالتجارة، حيث نزل مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 1% بعد تقرير صحفي ألماني أمس الثلاثاء أشار إلى احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السيارات المستوردة.

وغردت بورصة ميلانو خارج سرب الاتجاه الصعودي العام، حيث هوى سهم تيناريس للصلب 9%.

وجاء هذا التراجع بعدما وجهت محكمة أرجنتينية اتهاما للرئيس التنفيذي لشركة تيكنت، الشركة الأم لتيناريس، وهو ما أثر على مؤشر بورصة ميلانو الذى استقر دون تغيير.