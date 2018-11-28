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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى مصر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:51 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى مصر ذهب ارشيف
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى التعاملات الصباحية استقرار ملحوظ بعد انخفاض سعر الذهب مساء أمس بقيمة 5.5 جنيهات ليسجل عيار 21 في سوق الصاغة 607.5 جنيها للجرام حتي الآن، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر رواجاً في مصر.
 
وأسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.
 
"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التي يتم عليها تداول فى السوق.
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 
عيار 18 : 520 جنيه
عيار 21 : 607.50 جنيه
عيار 24 : 694.24 جنيه
الجنيه الذهب : 4860 جنيه
السعر العالمي : 1213 دولار
 
أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى،  وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائي للذهب.
 
أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.
 
 
 

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