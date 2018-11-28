أبو الغيط: المجتمع الدولى سد الفجوة التمويلية بوكالة "الأونروا"

كتب سمير حسنى

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية رسالة واضحة بعدم الخضوع للابتزاز، فيما يتعلق بحجب واشنطن 350 مليون دولار من المساعدات المقررة لوكالة "الأونروا"، مشيرا إلى نجاح المجتمع الدولى فى سد الفجوة التمويلية للوكالة والتى أصبحت لا تتجاوز 22 مليون دولار فقط.

وحذر أبو الغيط، خلال احتفالية اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء، من مغبة نقل كل من البرازيل والتشيك واستراليا سفاراتهم إلى القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها مخالفة القانون الدولى، وإلحاق الضرر بصورة هذه الدول لدى الرأى العام العربى.