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3 وسائل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:00 ص
3 وسائل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.. تعرف عليها الجرائم الالكترونيه-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية واستخدام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويمكن للمواطنين ضحايا الجرائم الإلكترونية التقدم ببلاغات من خلال 3 جهات:

1 ـ الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg.

2 ــ استخدام الخط الساخن 108 المخصص لهذا الغرض.

3 ـ التوجه لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وحدة تلقي البلاغات بالمنطقة المركزية بـ"أكاديمية الشرطة القديمية بالعباسية" أو أحد الفروع الجغرافية التابعة للإدارة.

 


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