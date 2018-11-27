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3 خيوط قادت الأمن لكشف لغز اختفاء مقاول عقارت بـ"6 أكتوبر".. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:36 م
3 خيوط قادت الأمن لكشف لغز اختفاء مقاول عقارت بـ"6 أكتوبر".. تعرف عليها حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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بعد عدة أيام من اختفاء مقاول عقارات بمدينة 6 أكتوبر، نجحت أجهزة الأمن فى كشف لغز وفاته،  حيث تبين أنه قتل على يد عامل لودر بسبب خلافات بينهما، ومشاجرة نشبت بينهما قبل أيام من اختفائه.

 

كان هناك 3 خيوط رئيسية قادت أجهزة الأمن لكشف لغز اختفاء المقاول، والعثور على جثته، ابرزها مكان العثور على سيارته وكاميرات المراقبة، وأقوال الشهود.

 

بدأت خطة البحث عن المجنى عليه، بالعثور على سيارة المجنى عليه بالقرب من منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين أنها كان بصحبة عامل اللودر المتهم بقتله قبل نزوله من السيارة، وانه استقل "اللودر معه" ودخلوا إلى المنطقة الصحراوية.

 

بدأت أجهزة الأمن البحث خلف الخيوط التى توفرت، وناقشت عدد من شهود العيان من العاملين بموقع الانشاءات، وتبين من خلال أقوالهم، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعامل لودر، وهو ما أشار إلى أن العامل وراء الواقعة، وبدأت اجهزة الأمن فى البحث عنه؛ لضبطه.

 

بعد وضع الخطة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل اللودر، والذى نفى فى البداية علاقته بواقعة قتل المقاول، إلا أنه وبالضغط عليه اعترف بقتله المجني عليه، بسبب خلافات بينهما واهانته أمام زملائه بالعمل، وقاد أجهزة الأمن إلى موقع الجثة فى الصحراء.


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