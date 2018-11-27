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27 ديسمبر ..محاكمة 319 متهما لإدراجهم بقوائم الإرهاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:13 م
27 ديسمبر ..محاكمة 319 متهما لإدراجهم بقوائم الإرهاب النقض - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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حدد محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر كاولي جلسات نظر طعن متهمين قضية اعتناق افكار تكفيرية أمام دائرة الخميس بالادراج علي قوائم الكيانات الارهابية.
 
 وكانت قد  قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسان بالمحكمة، بإدراج 319 متهمًا من انصار جماعة الاخوان الارهابية والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 علي قوائم الكيانات الإرهابية. 
 
 
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح افكار تنظيم داعش الارهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
 
 وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.‎
 
 

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