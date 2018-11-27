​وزير الأوقاف: أحكام المواريث قطعية وأنصبتها من الثوابت الشرعية

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية التى حددها القرآن الكريم وفصلها تفصيلا وبينها بيانا لا إجمال فيه، وأجمع عليها أهل العلم على مدار تاريخنا الإسلامى الذي يزيد على ألف وأربعمائة عام من العمل والتطبيق واستقر عليها عمل الأمة هى من باب الثوابت التى لا تتغير بتغير الزمان، وقد ذكر الفقهاء والعلماء في شأن توزيع هذه الأنصبة الشرعية وبيان حكمها ما لا لَبْس فيه.

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وقال الوزير فى بيان له: إن أى محاولة للمساس بالأنصبة الشرعية التى حددها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وصار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء عبر هذا التاريخ الطويل للأمة فضلا عن كونه مساسا بثوابت الدين فإنه يفتح الباب أمام جماعات التطرّف والإرهاب التى تسوق نفسها ظلما وزورا على أنها حامية حمى الإسلام فى مواجهة المفرطين فى ثوابته، فلنحذر الوقوع فى هذه الفتن التى عافانا الله منها.

وأضاف الوزير، أن يعمل أحد منا على تبرير ما لا وجه لتبريره، و لنمض إلى الأمام فى الدعوة إلى القيم النبيلة ومكارم الأخلاق وغرس قيم التسامح وفقه العيش المشترك، والحث على العمل والإنتاج والإتقان، وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التى تكونت عن مجتمعاتنا المسلمة جراء ما أصابها من تشويه الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأن نفرق بين الثابت وبين المتغير القابل للاجتهاد العصري المستنير، بما يحقق صالح البلاد والعباد، والله من وراء القصد وهو حسبما ونعم الوكيل.