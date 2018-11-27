ولى أمر الطالب المتوفى صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بسوهاج يتهم إدارتها بالإهمال

سوهاج محمود مقبول

اتهم ولى أمر الطالب محمد حسين شحاتة والذى توفى صباح اليوم صعقا بالكهرباء داخل مدرسة الثانوية الزراعية بجرجا إدارة المدرسة بالإهمال والتسبب فى وفاته وحرر عن ذلك المحضر رقم 2787 إدارى مركز جرجا.

وعلى جانب أخر انتقل مجلس أمناء إدارة جرجا التعليمة لمقر مدرسة جرجا الثانوية الزراعية لمتابعة التحقيقات التى يباشره الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى وإدارة الشئون القانونية وإدارة المتابعة حيث شارك فى أعمال متابعة التحقيقات ممدوح القعيد عضو مجلس الأمناء عن التعليم الفنى.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظة سوهاج قررفتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة الطالب محمد. ح. ش الطالب الصف الثانوى الزراعى بمدرسة جرجا الثانوية الزراعية صعقا بالكهرباء داخل المدرسة بسبب كشك الكهرباء الموجود بفناء المدرسة من الداخل وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفنى بالانتقال الفورى لمكان للمدرسة ومباشرة التحقيق.

يذكر أن مدرسة الثانوية الزراعية بجرجا شهدت اليوم مصرع طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى صعقا بالكهرباء داخل المدرسة وعلى الفور أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة وأشارت المعلومات الأولية أن الطالب يدعى م. ح. ش طالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى وأن الطالب قبل وفاة كان موجود بالحصة عملى بالمدرسة وأنه أثناء ذلك قام بالذهاب لكشك الكهرباء والعبث بالأزرار الخاصة بالكشك مما نتج عنه صعقه بالتيار الكهرباء ووفاة فى الحال.

ومن جانبها كلفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج لجنة مكبرة لفحص الواقعة وإعداد تقرير مفصلا حول ملابساتها وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.