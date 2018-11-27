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وكيل الأزهر يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص بحرية الدين والمعتقد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:10 م
وكيل الأزهر يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص بحرية الدين والمعتقد وكيل الأزهر يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية الدين والمعتقد
كتب لؤى على
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استقبل الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، جان فيجال، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له.

وقال وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف أصدر فى عام 2012 وثيقة "الحريات الأساسية"، التى عكست انحيازه لحرية العقيدة والرأى والتعبير والبحث العلمى والفن والإبداع الأدبي.

وأشار إلى جولات ومبادرات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التى تستهدف تعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، فضلاً عن الدورات التدريبية التى ينظمها الأزهر للأئمة من مختلف دول العالم لتأهيلهم من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر لديهم.

من جانبه أعرب المبعوث الأوروبى عن سعادته بالتواجد فى رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن السلام أمر مهم لكل شخص وأمة، وأننا جميعًا متساوون فى مسألة الكرامة وحرية الدين والمعتقد، بغض النظر عن اللون والجنس والدين، فالكل لديهم حقوق يجب عدم المساس بها.

وعقب اللقاء، زار المبعوث الأوروبى والوفد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على دوره فى التصدى لجماعات التطرف والرد على ما تبثه من أفكار تخالف تعاليم الإسلام الصحيحة.

 

 

 


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