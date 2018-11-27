وزير خارجية ليبيا لــ"اليوم السابع": مصر لم تطلب استبعاد سفيرنا بالقاهرة

كتب : أحمد جمعة

نفى وزير الخارجية الليبى فى حكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، مطالبة وزارة الخارجية المصرية ، نظيرتها الليبية إبعاد السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز.

وقال وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من العاصمة طرابلس، أنه لا صحة لما تتناقله وسائل إعلام محلية وليبية حول مطالبة وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الليبية باستبعاد السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز

فيما قال مصدر ليبى مطلع لـ"اليوم السابع" أن السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز ، يقضى اجازة فى اسبانيا، مؤكدا أن بعض الأطراف الإعلامية تسعى للتشويش على العلاقات بين مصر وليبيا بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة.

يذكر أن السفير الليبى فى القاهرة محمد عبد العزيز ، قد شغل منصب وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان عام 2013 ويعتبر من كبار الدبلوماسيين المخضرمين فى ليبيا، وهو من مدينة طرابلس واختاره رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، لاعتماد أوراق ترشيحه كسفير ليبيا فى القاهرة فبراير الماضى.