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وزير بريطانى سابق: يمكن تأجيل الخروج من الاتحاد لإبرام اتفاق أفضل

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:07 ص
وزير بريطانى سابق: يمكن تأجيل الخروج من الاتحاد لإبرام اتفاق أفضل وزير الدفاع البريطانى السابق مايكل فالون
رويترز
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قال وزير الدفاع البريطانى السابق مايكل فالون اليوم الثلاثاء إنه قد يكون من مصلحة بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى بحيث يتسنى للمفاوضين إبرام اتفاق انفصال أفضل.

وقال فى مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "هذا ليس اتفاقا جيدا ونحتاج اتفاقا أفضل".

وأضاف "وإذا كان ممكنا الحصول على اتفاق أفضل وإعادة المفاوضين إلى بروكسل لشهرين أو ثلاثة شهور، أو حتى تأجيل موعد الانفصال الفعلى لشهرين أو ثلاثة شهور، فما زلت أعتقد أن هذا سيكون فى صالح البلاد على المدى البعيد".

وقال فالون إنه لا يرى أن الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماى ستفيد الوضع.

 

 


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