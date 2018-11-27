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وزير القوى العاملة يسلم 300 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:10 م
وزير القوى العاملة يسلم 300 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة جانب من تسليم عقود العمل
كتب محمود راغب
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة 300 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها  منطقة شرق قوي عاملة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، في إطار اهتمام  الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء  مجلس النواب، وخالد المصري وكيل الوزارة مدير المديرية.

 كما كرم الوزير الشركات التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل  تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال: "الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدًا من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

ووعد الوزير أن تكون هذه هي بداية لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

وكان وزير القوي العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص شكرة للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (1)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (1)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (2)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (2)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (3)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (3)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (4)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (4)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (5)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (5)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (6)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (6)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (7)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (7)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (8)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (8)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (9)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (9)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (10)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (10)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (11)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (11)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (12)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (12)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (13)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (13)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (14)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (14)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (15)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (15)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (16)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (16)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (17)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (17)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (18)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (18)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (19)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (19)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (20)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (20)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (21)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (21)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (22)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (22)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (23)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (23)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (24)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (24)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (25)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (25)

جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (26)
جانب من تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة (26)

 


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القوى العاملة

عقد عمل

ذوى الاحتياجات الخاصة




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