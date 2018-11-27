وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى صربيا لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب - أحمد جمعة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصربية بلجراد، فى زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وعلى ضوء مرور أكثر من 110 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سيجرى لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، وذلك لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حافظ، أنه من المقرر أيضا أن يشارك وزير الخارجية خلال الزيارة فى جلسة مائدة مستديرة تضم لفيف من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصربية فى مصر.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الوزير شكرى سيبحث أيضا مع الجانب الصربى الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.