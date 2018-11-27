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وزير الخارجية السودانى ينهى جولة أوروبية ويرجئ زيارة بريطانيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:27 ص
وزير الخارجية السودانى ينهى جولة أوروبية ويرجئ زيارة بريطانيا الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم ( أ ش أ)
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قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، إن وزير الخارجية الدرديرى محمد أحمد، أنهى جولته الأوربية، اليوم الاثنين، والتى شملت فرنسا وألمانيا وبرلين، فيما أرجأ زيارته إلى بريطانيا لوقت لاحق.

وأوضح الصديق، فى تصريح صحفى، أن الوزير السودانى أجرى محادثات فى كل من باريس وبرلين وبروكسل حول كيفية ترقية العلاقات مع هذه الدول، وأطلع نظرائه على التطورات الداخلية والإقليمية ودور السودان فى بسط الاستقرار بدول الجوار خاصة ليبيا وأفريقيا الوسطى.

وأكد أن زيارة لندن لم تلغ لكن تقرر إعادة برمجتها إلى وقت لاحق، عازيا ذلك لانشغال المسئولين فى بريطانيا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير ياسر خضر، إن زيارة الوزير لبعض الدول الأوروبية وضعت العلاقة مع أوروبا فى مسار مختلف.

وأشار الى إن الزيارة تعتبر مؤشراً جيداً لعلاقات السودان إقليمياً ودولياً، كما أنها تزامنت مع الحوار بين الخرطوم وواشنطن، بجانب أنها عكست جهود السودان فى تحقيق الأمن فى الإقليم خاصة سلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وكشف خضر عن مشاركة عدد من الدول الأوروبية فى مؤتمر دول الجوار الليبى المقرر انعقاده بالخرطوم الخميس المقبل.


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