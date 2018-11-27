وزير التموين يوافق على تشغيل مخبز تابع لمشروع المخابز الآلية بالزقازيق

وافق الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تشغيل مخبز الفينو التابع لمشروع المخابز الآلية الكائن بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق لخدمة أبناء المحافظة.

جاءت الموافقة بناءًا على طلب المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالبدء فى تشغيل مخبز الفينو الأفرنجى للاستفادة من المعدات والماكينات الموجودة بالمخبز والتى تقدر تكلفتها بمبلغ 4 ملايين جنيه والتى تم توريدها للمخبز منذ 2011 م.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام فى حضور الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بالعصلوجى أمام إدارة مرور الشرقية.