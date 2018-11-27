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وزيرة التضامن: معاش تكافل وكرامة يساوى 35 سنة "شغل حماية اجتماعية"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:04 م
وزيرة التضامن: معاش تكافل وكرامة يساوى 35 سنة "شغل حماية اجتماعية" غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب محمود حسين
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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي أن برنامج تكافل وكرامة أتاح ضعف ما أتاحه معاش الضمان الاجتماعى خلال الـ35 عاما الماضية، مشددة على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يلغي بل له شروط واضحة ومعلنة.
 

جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

 

وقالت الوزيرة: " هذا البرنامج يستفيد منه 9,5  مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية، ".

 

وقالت والى، إن 154 مستفيد من معاش تكافل وكرامة تم إلغاءهم من إجمالي 168 الف مستفيد فى محافظة الاسكندرية، موضحة فى هذا السياق أن البرنامج يستفاد منه 9.5 مليون مواطن فى الدولة، مضيفة أن التقارير الدولية تقول إن معاش الضمان الاجتماعى لا يتسهدف أو يخدم الفقراء.


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