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وزيرة التضامن: مشروع 2 كفاية هدفة مواجهة زيادة السكان وتشديد رقابة الحضانات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:12 م
وزيرة التضامن: مشروع 2 كفاية هدفة مواجهة زيادة السكان وتشديد رقابة الحضانات غادة والى وزيرة التضامن
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة جديدة تهدف لتيسير تراخيص الحضانات الخاصة وذلك لسهولة مراقبتها مع ضرورة أن يتم توحيد المناهج وبالفعل تم حصر أكثر من 6 آلاف حضانة على مستوى عدد من المحافظات، وأعلنت عن فتح حضانتين فى الأسمرات ومستهدف فتح عدد آخر خلال الأيام المقبلة.

 

وأضافت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن مشروع "2 كفاية" يعد من اهم البرامج للمساعدة على الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن تكافل وكرامة يقدم دعم نقدى بقيمة 2.25 مليون جنيه، مؤكدة على أن الوزارة تطالب السيدات بالمباعدة بين "الخلفات".

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة شكلت لجنة للوقوف على أسباب الزيادة السكانية وتم تشكيل عدد من الزيارات الميدانية واتضح للجنة أن هناك ثقافات تحتاج لتغيير لدى الكثير من المواطنين خاصة فى القرى والمحافظات الأشد فقرا منها فكرة الولد والعزوة وعناد "السلايف" مع بعضهن البعض، مؤكدة على أن مشكلة الزيادة السكانية ستتطلب وقت ومجهود كبير على الأرض والوزارة بدأت فعليا فى خطة التصدى لها.

 

ولفتت ولى، إلى أنه تم تسجيل حلقات إذاعية وعمل إعلانات استرشادية فى العديد من الأماكن العامة وتفعيل دور الرائدات الريفيات وهذا كله من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة فى المحافظات شديدة الفقر والأكثر خصوبة.

 


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