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وزيرة البيئة تبحث مع وفد بعثة البنك الدولى التعاون فى إدارة المخلفات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:34 م
وزيرة البيئة تبحث مع وفد بعثة البنك الدولى التعاون فى إدارة المخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبعثة البنك الدولى
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ببعثة البنك الدولى، برئاسة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية وذلك لمناقشة آليات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك في مجال البيئة.
 
وناقشت الدكتورة ياسمين مع الوفد إمكانية التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المناقشات واللقاءات مع ممثلي البنك خلال الأشهر الماضية لبحث النقاط الممكنة للتعاون وآلياتها، كما أشارت إلى أن القضاء على مشكلة المخلفات يأتي على أجندة أولويات الدولة ورأس اهتمامات القيادة السياسية،  وأن هناك مجموعة من الإجراءات والممارسات الجيدة على أرض الواقع ولكنها تتطلب تنفيذ إجراءات وحلول عاجلة ليشعر المواطن بتحسن ملموس.
 
وأكدت أن الحد من تلوث الهواء من القضايا الملحة والتي تحتاج منظور جديد للتعامل معها، خاصة بعد تخطي عدة مراحل لفهم أبعادها سواء جمع البيانات وتحليلها وإنشاء محطات الرصد وبناء كوادر قادرة على مواجهة الأزمات الخاصة بتلوث الهواء، مضيفة أن مهمة وزارة البيئة إمداد الجهات المعنية بالمعلومات والمؤشرات الدقيقة وتحليلاتها لمساعدتها على صنع القرار السليم.  
 
كما شدد الوزيرة حرص وزارة البيئة على وضع الوزارات والجهات الشريكة على طاولة المناقشات وذلك للوصول للآليات المناسبة للتعاون في مواجهة تلك القضايا من خلال منظور متكامل يضمن إجراءات واضحة وسريعة.
 
 

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تلوث الهواء

وزارة البيئة

البنك الدولى للبيئة




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