نقيب الصحفيين: بحثنا عقد برتوكول تعاون مع جمعية الصحفيين السعوديين

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سعيد بتواجد الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى مقر المجلس الأعلى للإعلام، مضيفا أنه تباحث مع الوفد أمس بعقد برتوكول تعاون بين النقابة وجمعية الصحفيين السعوديين.

وطالب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بين الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى ورؤساء تحرير الصحف المصرية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك لقاءات منظمة بين الجانبين.

كما أثنى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين بالوفد الإعلامى السعودى فى اجتماع المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدا على أنهم فى بيتهم الثانى وعلى ضرورة وجود تعاون ثنائى بين الجانبين بشكل مستمر من خلال عقد لقاءات مستمرة بين الجانبين.