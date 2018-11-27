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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:27 م
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نشطاء يتسلقون أكبر محطة للكهرباء ببولندا للاحتجاج على استخدام الفحم

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:02 م
نشطاء يتسلقون أكبر محطة للكهرباء ببولندا للاحتجاج على استخدام الفحم مظاهرات
رويترز
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تسلق نشطاء من منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) مدخنة طولها 180 مترا فى محطة للكهرباء فى بيلخاتوف بوسط بولندا اليوم الثلاثاء للاحتجاج على سياسات وارسو بشأن استخدام الفحم قبل قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ هذا الشهر.

والمحطة التى تديرها الدولة هى أكبر منتج للكهرباء فى بولندا وأكبر ملوث فى أوروبا وواحدة من أكبر محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم فى العالم. وتسلق 9 نشطاء سلما داخليا إلى قمة المدخنة فى المحطة التى تعمل بالفحم الحجرى والمملوكة لشركة الكهرباء البولندية التى تديرها الدولة.

ويقول نشطاء إن اعتماد بولندا على الفحم والخلافات بين الحكومة القومية المحافظة والاتحاد الأوروبى قد يضع عقبات فى طريق محادثات المناخ. 

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة في مسودة إنه بحلول عام 2030 ستأتي 60 في المئة من الكهرباء من الفحم بينما ستختفي مزارع الرياح الموجودة بالفعل.


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