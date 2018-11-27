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ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط توصى بتجنب وضع الموبايل فى "جيب البنطلون"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:47 م
ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط توصى بتجنب وضع الموبايل فى "جيب البنطلون" ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان "التلوث بإشعاع موجات الموبايل وعلاقته بسرطانات الأطفال والعقم لدى الشباب"، والتي تنظمها كلية الزراعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، و بحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، و الدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية و البيئية، والدكتور منير محمد  الحسيني  مدير مركز المكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومحاضر الندوة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والطلاب من مختلف كليات الجامعة .

وأوضح الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، ان الهدف من الندوة هو تجنب العادات الخاطئة عند استخدام أجهزة المحمول والتي تسبب العديد من المخاطر لأطفالنا و شبابنا والذي أصبح لاغني عنه لاى فرد  في مجتمعنا الحاضر لسهولة  الاتصال في إي مكان بالعالم ،مشيراَ إلى غياب الوعي و الثقافة عند الكثير من مستخدمي الأجهزة المحمولة .

وأكد الدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية و البيئية، ان ندوة اليوم تأتى  فى إطار تبنى الجامعة للمشروعات القومية و دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال طرح المشكلات وحلها و ربط الجامعة بالمجتمع الخارجي وإيمانا بالعمل من اجل بيئة اَمنة وبشر أصحاء حيث تعقد إدارة الجامعة عدد من الندوات التثقيفية والتعريفية بأهم القضايا المجتمعية و البيئية بصورة مستمرة.

كما استعرض والدكتور منير محمد  الحسيني  مدير مركز المكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خلال الندوة  المخاطر التي تسببها أجهزة المحمول من خلال تعرض الإنسان  للإشعاع المنطلق من  الهاتف المحمول  و الذي يخترق  جلد الإنسان نافذا إلى خلايا أعضائه الداخلية مسببا أضرار بالغة تظهر أعراضها على المدى الطويل وتنتهي بأمراض السرطان والعقم لدى الشباب والشبابات.

كما اختتمت فعاليات الندوة بعدد من التوصيات منها ضرورة إبعاد الموبايل عن الأطفال، والتوصية بالاستخدام عند الضرورة القصوى ولزمن قليل ، و إبعاد الموبيل عن الرأس حوالي 7 سم عند التحدث ، وضرورة عدم استخدام الموبايل في السيارة و الطائرة والمستشفيات وعدم استخدام السماعة واستخدام الميكروفون ، كما أوصت أيضا بتجنب وضع الموبايل فى جيب البنطلون و إبعاد الموبايل عن البطن فى  السيدات الحوامل والرأس اثناء النوم ، وكذلك تجنب استعمال الموبايل في الجو المكشوف عند ملاحظة السحب الاصطناعية "الكيمتريل " وعدم تشغيل أكثر من برنامج في آن واحد. 

 

 
 
 
 

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