نائب محافظ أسوان يلتقي 23 مواطن للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم

التقى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بـ 23 مواطن ومواطنة بحضور المسئولين التنفيذيين المعنيين لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مشكلاتهم بشكل منفرد وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقواعد والقوانين والإمكانيات المتاحة.

وأستمع نائب المحافظ لمطالبهم والتى تركزت معظمها فى مجالات التضامن الإجتماعى وتشغيل الشباب والكهرباء وذلك بحضور مديرى التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم والكهرباء.

وخلال اللقاء الجماهيرى وجه اللواء سعيد حجازى مسئولى التضامن الإجتماعى إلى صرف معاش تكافل وكرامة لإحدى الحالات بعد إجراء البحث الإجتماعى لإعانته على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مع قيام مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق مع المواقف لدراسة توفير وسيلة مواصلات إلى مدرسة اللغات المتميزة بمدينة أسوان الجديدة لنقل مجموعة من العاملين إليها، بجانب دراسة طلبين لتوفير سكن إيواء عاجل لسيدة بمدينة أسوان، وأيضاً دراسة توفير سكن آخر لأحد المواطنين بمدينة كوم أمبو.

وتم تكليف مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لدراسة توصيل المرافق لإحدى المناطق التى تم طرحها بالمزاد العلنى بطريق السادات لخدمة الأهالى الذين سيقومون فيها مستقبلياً، مع قيام رؤساء مدن أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة بدراسة إدراج 7 طلبات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجارى إنشاؤها خلال الفترة القادمة لتوفير فرصة عمل لهم بعد استيفاءهم لكافة الإجراءات والشروط المنظمة لذلك

وشهد اللقاء الجماهيرى توفير فرصة عمل لأحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ 5 % بإحدى شركات القطاع الخاص عقب تواصل نائب المحافظ مع مدير عام القوى العاملة لتلبية مطلب هذه الحالة الإنسانية مراعاة للظروف المعيشية لها، كما كلف سعيد حجازى رئيس مركز ومدينة أسوان بدراسة طلبين لإزالة تعديات وإشغالات، مع قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة لدراسة إعادة بناء أحد المنازل بعد تعرضه للتصدع والانهيار الجزئى، وكذا دراسة تخصيص قطعة أرض لأحد الشباب لإقامة مطعم عليها.