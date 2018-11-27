video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:39 م
ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر سفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل أجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء 840 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50672 طن من البضائع العامة، منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 5391 طن قمح .

كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 قطار لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل صباح أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1370 طن من القمح وغادر مساء أمس، ووصل القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1367 طن من القمح، وغادر من صباح اليوم، ووصل القطار رقم 2435 و قام بتحميل 1347، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148622، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 38221 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4625 طن فوسفات و 6000 طن يوريا و 29310 طن ملح و 4879 طن كسب صويا و 2500 طن رمل كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة وحركة الوارد 536 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1347 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2734 طن خشب و 11504 طن حديد و 5500 طن قمح و 4000 طن ذرة و 1550 طن فول و 2300 طن كسب صويا .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

سفن حاويات

دمياط

سفن بضائع




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة