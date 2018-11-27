ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر سفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل أجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء 840 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50672 طن من البضائع العامة، منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 5391 طن قمح .

كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 قطار لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل صباح أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1370 طن من القمح وغادر مساء أمس، ووصل القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1367 طن من القمح، وغادر من صباح اليوم، ووصل القطار رقم 2435 و قام بتحميل 1347، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148622، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 38221 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4625 طن فوسفات و 6000 طن يوريا و 29310 طن ملح و 4879 طن كسب صويا و 2500 طن رمل كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة وحركة الوارد 536 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1347 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2734 طن خشب و 11504 طن حديد و 5500 طن قمح و 4000 طن ذرة و 1550 طن فول و 2300 طن كسب صويا .