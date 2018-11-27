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ميناء الإسكندرية يستقبل قمح روسى وفرنسى وسلع استراتيجية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:05 م
ميناء الإسكندرية يستقبل قمح روسى وفرنسى وسلع استراتيجية سفينه حاويات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العملـ اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 127 سفينة، فيوجد علي الأرصفة 36 سفينة جاري تفريغهم منهم السفينة "ماسترو متروس" قادمة من روسيا وعلي متنها 15 الف طن قمح + 28 ألف طن ذرة  ، والسفينة"ين أن هاي" قادمة من فرنسا وعلي متنها 49 ألف طن قمح  ، والسفينة "وادي العرب" قادمة من روسيا وعلي متنها 63 ألف طن قمح ، واضاف فى بيان اليوم أنه تم استقبال السفينة "جاوور" قادمة من روسيا وعلي متنها 63 ألف طن قمح ، والسفينة "ام بي اي فيوتر" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 66 ألف طن ذرة ، والسفينة "اوفيتشر" قادمة من أمريكا وعلي متنها 54 ألف طن صويا  ، والسفينة "ترانس بورتر" قادمة من سلوفانيا وعلي متنها 1263 رأس ماشية ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 32 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي 6 سفن منهم سفينتان تشحنان ملح ، وعدد 4 سفن تفرغ خشب .
 
وأشار  الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية ، حيث خرج من ميناء الإسكندرية ثلاثة قطارات سكة حديد محملين ب 4500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في إمبابة وبني سويف ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار واحد عليه شحنة فحم تزن 1500 طن متجه الي التبين ، وخرج من الهاويس المالح بارجتان نهريتان محملتان ب 4 آلاف طن طفلة ، كما تم دخول وخروج 10414 شاحنة عامة من والي الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف طن منهم 420 ألف طن قمح .
 
ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.
 
 
 

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