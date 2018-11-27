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موسكو تطالب واشنطن بوضع حد لانتهاكات المتطرفين القوميين بأوكرانيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:09 ص
موسكو تطالب واشنطن بوضع حد لانتهاكات المتطرفين القوميين بأوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة بوضع حد لـ "انتهاكات المتطرفين القوميين" فى أوكرانيا، بعد رشقهم مبنى سفارة موسكو فى كييف بقنابل دخان على خلفية أحداث بحر "آزوف".
وأعربت السفارة الروسية فى واشنطن، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع زملائها الدبلوماسيين الروس فى كييف وفى القنصليات العامة لروسيا فى أوكرانيا، الذين تعرضوا لمظاهر عدوانية بانتظام. كما دعت السفارة واشنطن إلى "كبح أتباعها ووضع حد للمتطرفين القوميين فى أوكرانيا".
ويأتى تصريح السفارة بعد اعتداء أوكرانيين على مقرها فى كييف ورشقه بقنابل الدخان والعبوات الحارقة الليلة الماضية على خلفية الأحداث التى جرت فى بحر "آزوف".
ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد لمحتجين فى كييف وهم يحرقون إطارات السيارات بجوار السفارة الروسية، كما أشارت لاحقا إلى أن سيارة بأرقام دبلوماسية أُحرقت قرب مبنى السفارة.
وكان حرس الحدود الروسى احتجز 3 سفن حربية أوكرانية واقتادها بطواقمها إلى جمهورية القرم. وقالت السلطات الروسية إن السفن الأوكرانية انتهكت المياه الاقليمية الروسية عند مضيق "كيرتش".


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