موجز الواحدة.. السيسى ومحمد بن سلمان يبحثان "ملفات سياسية" مشتركة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية ،الذى وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسى ولي العهد السعودي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثلاثاء.





قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها فى حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.





بالتزامن مع الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، زار الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد 4 صحف مصرية هى: اليوم السابع، والأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية.





أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع بنظام كارت الشحن مسبوق الدفع خلال 3 سنوات، مؤكدا حاجة القطاع إلى 30 مليون عداد تمثل إجمالى عدد العدادات على الشبكة الكهربائية فى مصر.





احتشد العشرات من المواطنين بشارع القصر العينى، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

ورفع المواطنون أعلام مصر والسعوديه، فيما ردد البعض منهم العديد من الهتافات التى تعبر عن مدى العلاقه الوطيدة بين الشعب المصرى والسعودى، وعن مدى حب المصريين للأمير محمد بن سلمان .





وصل إلى القاهرة، مساء الاثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.





استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير اليوم السابع الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية التى شهدت طفرة كبيرة منذ تولى سمو الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد، ومرحبا بالوفد الإعلامى السعودى الذى شرف مؤسسة اليوم السابع بالزيارة.





كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطريق القريبة من المسطحات المائية تستمر اليوم وغدا.