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مواطنون يستقبلون موكب بن سلمان بهتافات: مصر والسعودية إيد واحدة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:10 م
مواطنون يستقبلون موكب بن سلمان بهتافات: مصر والسعودية إيد واحدة مواطنون يستقبلون موكب بن سلمان
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تجمع العشرات من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء خلال مرور موكب الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية بمنطقة وسط البلد وذلك تعبيرا عن ترحيبهم بزيارة ولى العهد لمصر والتى تستغرق يومين.

وردد المواطنون هتافات :" مصر والسعودية أيد واحدة".

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

 


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موكب بن سلمان

مواطنون




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